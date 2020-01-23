Пластичний хірург Володимир Пятночка: «Тіло – багаж, який несеш усе життя. Чим він важчий, тим коротша подорож»

Абсолютно кожна жінка хоче бути привабливою, коханою і щоб відображення у дзеркалі подобалось її, а заодно й оточуючим. Проте інколи ряд проблем призводить до того, що жіноча самооцінка падає від нелюбові до себе та вигляду свого тіла. Антипатія до свого «я» породжує проблеми не лише фізичні, а й психологічні, адже не дарма кажуть, щоби любили тебе, треба спочатку полюбити себе. Що ж робити, коли зовнішній вигляд бажає бути кращим? На допомогу приходить пластична хірургія, котра в нашому місті стоїть на високому професійному рівні. А хірурги є не лише лікарями, а й добрими друзями та порадниками. Саме таким є хірург Тернопільської міської комунальної лікарні №2, доктор медичних наук Володимир Пятночка.

«Ожиріння називають епідемією ХХІ століття»

– Володимире Івановичу, розкажіть, що ж таке ожиріння?

– Проблема ожиріння існує тисячоліття! Про що можна судити за даними археологічних розкопок, а саме за знайденими фігурками кам’яного віку. У далекому минулому здатність накопичувати жир була еволюційною перевагою, що допомагало людині виживати в періоди вимушеного голодування. Повні жінки слугували символом родючості і здоров’я. Вони були увіковічені на полотнах багатьох художників, таких як Рембрандт, Рубенс. У записах періоду єгипетської, грецької, римської культур ожиріння вже розглядається як вада, відмічено негативне ставлення до нього. Уже тоді Гіппократ відзначив, що життя надмірно огрядних людей коротке, а надто повні жінки безплідні. При лікуванні ожиріння він рекомендував обмежувати кількість спожитої їжі і більше приділяти увагу руховій активності.

Ожиріння – це хронічне захворювання, що характеризується надмірним нагромадженням жирової тканини в організмі, при якому відбувається збільшення маси тіла, що сприяє розвитку різних ускладнень. Ожиріння називають епідемією ХХІ століття. Висока поширеність цього захворювання обумовлена передусім переїданням на тлі зниження фізичної активності.

– Хто знаходиться в зоні ризику та чи є вік у цієї хвороби?

– В Україні в даний час не менше 34% працездатного населення мають надлишкову масу тіла і 25% – ожиріння. Кожні 10 років число людей з ожирінням збільшується на 10%. У зоні ризику перебувають усі – як діти, так і дорослі, як жінки, так і чоловіки. За даними ВОЗ у 2018 році 390 мільйонів дітей і підлітків у віці від 5 до 19 років страждали надмірною вагою або ожирінням, понад 2 мільярди дорослих, старших 18 років, мали надлишкову вагу. Із них понад 700 мільйонів страждали ожирінням. 17% дорослого населення планети (15% чоловіків і 25% жінок) мають ожиріння.

– Які є методи лікування ожиріння?

– Безумовно, перевагу надаємо консервативним методам лікування, це так зване лікувальне голодування. Проте більшість пацієнтів, що потребують такого лікування, не можуть до нього приступити через страх перед необхідністю тривалий час дотримуватись одноманітної напівголодної дієти. У значної більшості хворих навіть після успішного лікування голодуванням спостерігається рецидив захворювання і швидке відновлення вихідної або навіть більшої маси тіла. 92% хворих відновлюють первинну масу тіла через 6 місяців після закінчення курсу лікування.

Більшість наших пацієнтів усе-таки надають перевагу хірургічним методам корекції цієї недуги. На сьогодні ми виконуємо всі типи хірургічних втручань, які допомагають позбутися зайвої маси тіла: регульоване бандажування шлунка, рукавна гастропластика, шлунково-кишкове шунтування та біліопанкреатичне шунтування. Одним з найбільш поширених варіантів є лапароскопічна поздовжня вертикальна резекція шлунка. Вона відносно проста і безпечна, що зробило її найбільш затребуваною при лікуванні ожиріння практично у всіх категорій пацієнтів.

– А чи є ускладнення після проведення такого роду операцій?

– Відносна безпека і надійність операції можуть супроводжуватись рядом ускладнень, властивих усім хірургічним втручанням. Найбільш серйозними є кровотеча або неспроможність лінії анастомозу. Серед інших чинників, що впливають на ризик несприятливого результату лікування в баріатричній хірургії, традиційно вважається вік. Проте у більшості досліджень, присвячених безпеці і надійності баріатричних операцій в осіб старшого віку, лапароскопічна поздовжня вертикальна резекція шлунка серед них не значиться.

«Завдання ліпосакції – не зменшення ваги, а зміна контурів фігури»

– Після операції пацієнт схуд. А що робити з надлишками шкіри, «фартухом» у ділянці живота?

– Реконструкція (відновлення) передньої черевної стінки, дерматоліпектомія та абдомінопластика – це один із досить поширених на сьогоднішній день варіантів хірургічної корекції фігури після схуднення. Дані типи операційних втручань

мають не лише чисто естетичну спрямованість, вони дозволяють позбутися відвислої шкірної складки – «фартуха», який сприяє виникненню опрілості, неприємного запаху, мацерацій. У ході реконструкції передньої черевної стінки створюються правильні пропорції живота, усуваються фізичні дефекти в інших ділянках і як наслідок підвищується самооцінка і зникає ряд комплексів.

– Із хороших відгуків пацієнтів відомо, що у Вас виконуються менш травматичні операції з приводу корекції фігури, а саме ліпосакції. Розкажіть, кому та як вони виконуються?

– На сьогоднішній день струнка фігура – це ваша візитна картка, статус і незримі, але цілком відчутні бали схвалення з боку оточуючих. Ніякі відмовки і компроміси не працюють: хочеш ловити на собі захоплений погляд оточуючих – приведи тіло в порядок.

Що ж таке ліпосакція? Це естетична операція, спрямована на видалення надлишків жирових відкладень із певних ділянок тіла пацієнта. Вона не показана людям, що страждають ожирінням, оскільки її головне завдання – не зменшення ваги, а зміна контурів фігури. Ліпосакція є одним з найбільш популярних операційних втручань. І це не дивно, якщо враховувати ту кількість потреб, які вона здатна вирішити, а саме: корекція фігури в ситуаціях, коли дієта, заняття спортом є неефективними; вирішення питання локального ожиріння, а саме при накопиченні жирових відкладень в окремих ділянках тіла (живіт, стегна); швидка реабілітація з можливістю повернутися до звичного життя вже через декілька днів після ліпосакції.

Класична механічна ліпосакція виконувалась уже в середині сімдесятих років минулого століття. Після її проведення виникало багато ускладнень, пов’язаних в основному з пошкодженням судин у підшкірно-жировій клітковині. Розщеплення і видалення жиру механічним способом виконувалось спеціальними канюлями, які були гострими і буквально розрізали жир разом із судинами, який потім відсмоктували за допомогою вакуумного насоса. Зараз ми маємо і використовуємо значно тонші і малотравматичні канюлі. Проте суть методики не змінилася – розщеплення жиру відбувається за допомогою механічного впливу.

Наш досвід роботи та сучасне обладнання дозволяють за одну операцію видалити від 6 до 10 літрів жиру й отримати тривалий косметичний ефект. Операційне втручання триває від 30 хвилин до декількох годин.

«Лише жінки звертаються до ліпосакції – міф»

– Чи завжди безпечний даний метод?

– За умов дотримання усіх правил виконання даного типу операційних втручань усі ризики ускладнень мінімізуються. До 2-3-х тижнів можуть спостерігатися незначні гематоми і синці, які потім безслідно зникають. Усі пацієнти протягом місяця вимушені носити компресійну білизну, не бажано вагітніти упродовж шести місяців після операції. Можливі ущільнення і незначний набряк у ділянці операції, які зникають протягом декількох місяців. Є незначний ризик, що після операції контури тіла і поверхня шкіри стануть дещо нерівними. Ці зміни можуть самостійно пройти за декілька місяців або виникне необхідність проведення повторної операції. У пацієнтів із великими жировими відкладеннями може виникнути відвисання шкіри.

Обов’язковою умовою збереження стійкого і хорошого результату є дотримання правильного харчового раціону.

– А є протипоказання до проведення ліпосакції?

– Так, є ряд протипоказань, а саме: ліпосакцію не можна проводити при цукровому діабеті; вагітним і в період лактації; при захворюваннях шкіри; хворобах, пов’язаних з порушенням згортання крові; серцево-судинних захворюваннях у стадії загострення; при онкологічних захворюваннях; у пацієнтів з нирковою та печінковою недостатністю. Як правило, робити ліпосакцію є сенс, коли ви навчилися тримати потрібну вагу, але вас не влаштовує накопичення в одному місці жиру, який не зникає, незважаючи на ваші зусилля.

– Хто найчастіше звертається до Вас за допомогою?

– У більшості випадків це жінки, молодші 30 років, а мотивом для процедури часто є майбутнє весілля або ж початок романтичних стосунків. Наступна група – це жінки після 45 років. Вони звертаються до ліпосакції через фізіологічні особливості – некрасиві складки утворюються у них не тільки на животі, талії, а й на стегнах, сідницях, руках і шиї.

Як сказав мудрий Гіппократ: «Гімнастика, фізичні вправи, тривала ходьба повинні міцно увійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я та повноцінне життя».

На завершення Володимир Іванович розвіяв один міф із приводу того, що до ліпосакції вдаються тільки жінки. Спостереження показують, що дуже часто за допомогою звертаються представники сильної статі. Саме ліпосакція допомагає прибрати «пивний» живіт, що стає першим кроком на шляху до оздоровлення організму.

Соломія Вершигора



