На «розумних лавках» у місті на Тернопільщині з’явилися нові інформативні таблички

Для чортківчан вже давно не дивина мати можливість підзарядити свій гаджет просто на площі Героїв Євромайдану. Декілька років поспіль тут встановлені та успішно працюють так звані розумні лавки з вмонтованими usb-портами, через які можна зарядити будь-який пристрій.

Жителі міста, напевне, помічали, що на спинках smart-лавок розміщена цікава інформація про збереження довкілля. Донедавна тут можна було прочитати про шкоду відпрацьованих батарейок та енергозберігаючих ламп.

А ось вже декілька днів «розумні лавки» своїм оновленим виглядом закликають туристів та мешканців міста сказати пластику «Ні!». На спинках з’явилася інформація про те, чому поліетилен такий шкідливий для планети та що ми можемо зробити, щоб мінімізувати використання пластику.