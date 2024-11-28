Депутат Чортківської міської ради сплатить штраф через приховування доходу у понад півмільйона грн.

Депутат Чортківської міської ради сплатить штраф через недостовірні дані в поданій ним декларації про доходи

Вступило в законну силу рішення суду про притягнення депутата Чортківської міської ради до адміністративної відповідальності.

Оскільки депутат Чортківської міської ради Сергій Буденькевич, заповняючи на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, подав завідомо недостовірні відомості в розмірі майже 680 тис грн, то він вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією (ч. 4 ст. 172-6 КУпАП).

Так, НАЗК за результатами повної перевірки декларації встановило, що депутат не зазначив відомостей про дохід в розмірі 679 490, 68 грн, отриманий дружиною у 2023 році від продажу нерухомості, набутої під час шлюбу.

За погодженням з прокуратурою, працівники ДСР Національної поліції України, склали та направили до суду адміністративний протокол про вчинення депутатом правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Постановою Чортківського районного суду Тернопільської області депутата Чортківської міської ради визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.