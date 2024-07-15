Депутат російської федерації в тернопільському суді просив закрити кримінальну справу щодо нього

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Віктора К. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 22 березня 2024 року, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено судом, 15 лютого 2022 року депутат державної думи російської федерації Віктор К. на засіданні федеральних зборів рф разом з іншими депутатами проголосував за визнання так званих ДНР і ЛНР незалежними державами. Також було ратифіковано Договір про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і цими псевдо республіками. Слід зазначити, що ці рішення були частиною злочинного плану, а сам факт їх існування використано як привід для ескалації воєнного конфлікту і виправдання агресії перед світовою спільнотою та громадянами росії. 22 лютого 2022 року президент росії використав ці рішення як формальний привід для повномасштабного вторгнення на територію України.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 22 березня 2024 року обвинуваченого депутата державної думи рф Віктора К. визнано винуватим за ч. 3 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені представником влади за попередньою змовою групою осіб, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) і призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, що є його власністю.

До відома: санкція ч. 3 ст. 110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Розгляд кримінального провадження відбувався у порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Захисник обвинуваченого не погодився з судовим рішенням, уважав не доведеним, що саме Віктор К. брав участь у засіданнях державної думи федеральних зборів рф, тому в апеляційній скарзі просив вирок місцевого суду скасувати та закрити кримінальне провадження.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, детально проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає.

Так, винуватість Віктор К. повністю підтверджено копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо депутатів державної думи рф, у тому числі обвинуваченого. А також копіями протоколів огляду дисків із відеозаписами та скриншотами з екрану пленарних засідань державної думи рф, поіменним списком депутатів, які взяли участь у засіданні 15 лютого 2022 року. Крім того, на сайті “Вікіпедія” розміщено статтю про державну думу рф, в якій, зокрема, є посилання на біографію депутата державної думи 8-го скликання федеральних зборів рф Віктора К.

Також суд перевірив надані стороною обвинувачення скриншоти сторінок профілю Віктора К. у соціальних мережах “ВКонтакте” та “Одноклассники” з його персональними даними та розміщеними відеороликами і текстовими повідомленнями, які засвідчили, що обвинувачений повністю підтримував політику рф.

Стосовно доводів захисника про неможливість перевірити першоджерела відеоматеріалів та скріншоти екранів з поіменним списком усіх депутатів, присутніх на засіданні державної думи росії, насамперед самого Віктор К., то колегія суддів зазначила, що сайт державної думи рф містив пошуковий ряд із назвами прийнятих нормативних актів. У ході пошуку законопроєкта, голосування за який ставилося в провину обвинуваченому, на сайті з’являлась інформація про результати голосування із поіменним списком депутатів, відповідно до якого Віктор К. проголосував за цей законопроєкт. Тобто ця інформація загальнодоступна та не викликала жодних сумнівів у її достовірності. До того ж вказані рішення були опубліковані в офіційних джерелах масової інформації рф.

Разом із тим, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, якщо оригінал документа не можна отримати за допомогою доступних правових процедур, для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості. Оскільки отримати оригінали вказаних протоколів голосувань неможливо через збройну агресію російської федерації проти України, всі надані стороною обвинувачення відеоматеріали та скріншоти колегія суддів визнала належними та допустимими доказами.

Погодилась колегія суддів і з кваліфікацією дій обвинуваченого та призначеним йому покаранням, вказавши, , що відповідно до ст. 12 КК України, вчинене ним кримінальне правопорушення належало до особливо тяжких злочинів.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Віктора К. залишила без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду від 22 березня 2024 року – без змін.