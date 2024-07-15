На Тернопільщині покарали чоловіка, який спалював післяжнивні залишки

Під час проведення профілактичного рейду у Монастириській ТГ, працівниками Чортківського районного управління до адміністративної відповідальності було притягнуто жителя с. Завадівка 1978 р.н., Монастириської ТГ, який здійснював випалювання післяжнивних залишків, чим порушив вимоги “Порядку випалювання сухої рослинності або її залишків” затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

‼️ Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема він має сплатити штраф у розмірі 3060 грн.

‼️Рятувальники Чортківщини вкотре наголошують☝️, на дотриманні правил пожежної безпеки.‼️ Не провокуйте загоряння на відкритих територіях‼️

‼️Наголошуємо, що відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення “самовільне випалювання рослинності або її залишків” тягне за собою накладення штрафів на громадян у розмірі від 3060 грн до 6120 грн, а на посадових осіб від 15300 грн до 20400 грн. ‼️

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