Депутати Підгайцівської сільради просять Раду заборонити УПЦ МП

Депутати Підгайцівської сільради просять Верховну Раду заборонити «московський патріархат» в Україні, а місцевих священників УПЦ закликають переходити до реальних дій.

Про це у п’ятницю, 3 червня, повідомила пресслужба Підгайцівської громади.

Депутати Підгайцівської сільської ради просять священнослужителів та духовенство Української православної церкви «московського патріархату», розміщених на території Підгайцівської громади, вжити необхідних заходів щодо зміни канонічного статусу церкви та виходу з «московського патріархату» та переходити до реальних дій.

Про це, зокрема, йдеться у Зверненні депутатів Підгайцівської сільської ради до священнослужителів та парафіян Української православної церкви, Президента України та голови Верховної Ради України, яке вони прийняли на сімнадцятій позачерговій сесії сільської ради 2 червня 2022 року.

Обранці громади зазначають, що повноваженнями забороняти або втручатися у діяльність релігійних організацій, навіть за умови воєнного стану, органи місцевого самоврядування не наділені, тому просять Президента України та Верховну Раду України пришвидшити ухвалення законопроєкту «Про заборону Московського патріархату на території України».

Це, на їхню думку, сприятиме захисту національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, запобіганню колабораціонізму та припиненню розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

У документі йдеться, що «із часу повномасштабного російського вторгнення на територію України уже понад чотириста релігійних громад перейшли з УПЦ «МП» до ПЦУ. Це свідчить про активний процес переходу до Православної церкви України. Переважна більшість мирян бажають бути у Православній церкві України, молитися рідною мовою, підтримувати свою державу та армію.

До слова, у Підгайцівській громаді уже дві парафії перейшли з підпорядкування УПЦ до лона ПЦУ, зокрема, у селах Звірів і Пальче.

«У сьогоднішні важкі дні ми бачимо, як об’єднуються люди, церкви різних конфесій, партії, різні об’єднання для того, щоб працювати на благо перемоги України. Тому і священнослужителі, ті, хто є прикладом для людей, проповідують любов один до одного, мають показати приклад іншим і об’єднатись в єдине ціле для спільної мети. У нас є визнана Православна Церква України, вона є єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії серед православних церков України, яка вірно служить своєму народу і двері її відкриті для усіх охочих.

Закликаємо відкинути непорозуміння та сумніви, вийти з лав УПЦ МП, сісти за круглий стіл перемовин з представниками Православної церкви України та спільно шукати мирні шляхи до такого рішення, яке б раз і назавжди, закрило дорогу російській церкві в Україну, а вірянам нашої країни дало змогу збудувати справжню Соборну незалежну українську церкву.

Сьогодні сказати «ні» російській церкві – вимога часу, вимога совісті! Ми з повагою ставимось до ваших релігійних переконань і в жодному разі не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, однак наголошуємо: нічого духовного немає у прагненні вбивати й нищити. Спинити навалу агресора на Україну неможливо, не спинивши московську церкву в Україні», – йдеться у зверненні.

Депутати наголошують, що воєнна агресія росії, яка уже триває 100 днів, викликала серйозні соціальні потрясіння, які торкнулися й православного світу.

Вторгнення кремля та масові вбивства цивільних лише посприяли відмовам священнослужителів і громад від будь-яких юридичних зв’язків з росією. Віряни всієї України висловлюють небажання бути в одній структурі з Московським патріархатом. Майже дві сотні священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії Кіріла силою міжнародного церковного трибуналу.

Перед вторгненням в Україну путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні».

12 травня 2022 року Синод УПЦ МП оприлюднив заяву, в якій назвав одним із приводів вторгнення росії в Україну автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) та отримання Томоса.

Українська православна церква як частина російської православної церкви (РПЦ) сприяла просуванню ідеології «русского міра», яка є фундаментом російської агресії проти України.

«Діяльність УПЦ МП носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Бувши структурним підрозділом Російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідає всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні. Оголошена Собором УПЦ МП незгода з позицією патріарха кіріла, засудження війни та продовження переговорного процесу, ще не означає розірвання зв’язків з російською православною церквою. Речники УПЦ МП для російських ЗМІ заявили, що вони не розривали відносин з російською православною церквою, а лише «внесли поправки, які відповідають тим викликам, перед якими стоїть зараз українське суспільство». Очевидно, що дані поправки було внесено для того, щоб це релігійне об‘єднання формально не підпадало під дію закону «Про зміну назви релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі», – йдеться у зверненні.

Представники Підгайцівської громади додали, що «священики МП просувають радянську політику та проповідують ідеологію триєдності українського, білоруського та російського народів».