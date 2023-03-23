Депутати Тернопільської облради подали звернення до Верховної Ради про заборону УПЦ МП

Заборонити московський патріархат в Україні та вивчити питання провомірності використання споруд Почаївської лаври УПЦ МП. Сьогодні депутати Тернопільської обласної ради на сесії прийняли ряд важливих звернень на рішень.

На засіданні також звернулися до керівництва держави стосовно відновлення роботи обласних територіальних органів, прийняли важливі зміни до обласних програм та призначили керівників медичних закладів.

Почаївська лавра — основне питання сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради. Обранці розглянули електронну петицію щодо підтримки законопроекту про заборону упц мп в Україні та звернулися до керівництва держави, аби ті перевірили правомірність використання комплексу споруд Почаївської Лаври московським патріархатом.

“Це є центр руского міра, це крайня їхня точка на Заході. І от для них вона важлива набагато ніж в Києві. І так в Києві склалося, що там оренда закінчилася і там простіша ця процедура розірвання угоди і так далі. А в нас це набагато складніше, бо дійсно Янукович продовжив оренду на 49 років до 2052 року. І ми зрозуміємо, що ніхто стільки часу чекати не буде, і ми маємо зробити все для того, щоб зараз її розірвати”, — заявив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

При обласній раді створили робочу групу. Її компетенція з’ясувати і довести, що мп незаконно перебуває в приміщеннях Почаївської Лаври і повинен звільнити споруди.

“Ключові питання, які ми піднімаємо в частині Почаївської Лаври, — це повернення у державну власність земель, які перебувають під спорудами Почаївської Лаври. Ми піднімаємо питання розірвання договору. В даному випадку це питання може ініціювати лише Міністерство культури, звернувшись в суд”, — відзначив голова робочої групи з вивчення питання правомірності використання комплексу споруд Почаївської лаври Олег Сиротюк.

Далі голосування. Депутати одноголосно підтримали всі питання, які стосуються лаври.

Обранці додають, хоча зараз робоча група намагається знайти юридичні шляхи, щоб московський патріархат залишив Почаївську Лавру, однак все залежить від вольового рішення вищого керівництва.

“Достатньо одного рішення зверху — конкретно визнати те, що називають церкву московського патріархату філією ФСБ росії. Московський патріархат не має нічого спільного ні з вірою, ні з релігією, ні зі свободою совісті. Це є шпигунська організація на території України”, — підкреслила депутатка Тернопільської обласної ради Вікторія Кривоніс.

На сесії Тернопільської обласної ради піднімали питання відновлення роботи обласних територіальних органів, таких як філія Нацбанку, Держпраці та інших. Також наголосили на тому, що в області вже два роки не має державного реєстратора. А це унеможливлює перереєстрацію релігійних громад.

“Тобто два роки в нас вже не має реєстратора, який має ліцензію на здійснення реєстраційних дій. І відповідно ті громади, які перейшли від московського патріархату до української церкви не можуть зареєструватися”, — зазначив Михайло Головко.

Депутати також прийняли звернення до керівництва держави про перейменування росії в Московію. А 2023 рік на Тернопільщині проголосили роком Любомира Гузара та Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Окремим питанням депутати проголосували за зміни до обласної програми “Ветеран”.

“Ми збільшили доплати нашим упівцям, ветеранам, яких, на жаль, кожен рік залишається все менше і менше. Тому цю різницю, ці кошти, які були виділенні на їхню допомогу, ми збільшили їм, щоби розділити між усіма, хто ще залишився сьогодні живий”, — підкреслив Михайло Головко.

Також на сесії призначили керівників медичних закладів, а саме на посаду головного лікаря Тернопільського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру призначили Ігоря Костіва. А головним лікарем обласного патологоанамічного бюро стала Ірина Парахнюк. Загалом на засіданні пропонувалося розглянути понад 140 питань, однак обранці встигли опрацювати лише 60 з них.