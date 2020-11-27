Держгеокадастр Тернопільщини передав чотирьом ОТГ землю у комунальну власність

24 листопада 2020 року Головним управлінням Держгеокадастру області передано у комунальну власність землі державної власності сільськогосподарського призначення чотирьом об’єднаним територіальним громадам: Більче-Золотецькій, Борщівській, Іванівській та Гусятинській.

Згідно з актами прийняття-передавання, зазначені об’єднані територіальні громади розпоряджатимуться землею загальною площею понад 2 тис. га. Право власності на земельні ділянки ОТГ набудуть з моменту державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

– Сьогодні ми беремо участь у визначній події, яка стане реальним проявом децентралізації. Цьому передували, наполеглива позиція голови Держгеокадастру Романа Лещенка, численні звернення органів місцевого самоврядування та велика й кропітка робота фахівців Головного управління, зокрема, наповнення земельного кадастру та підготовки до передачі. До кінця 2020 року в комунальну власність буде передано орієнтовно 40 тисяч гектарів землі, – зазначає начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Зіновій Безкоровайний. – Сподіваюсь, що місцеві органи самоврядування Тернопілля будуть успішно розпоряджатися землею – найціннішим національним багатством – на користь громад і всієї області.

Присутні на заході голови ОТГ, після підписання актів прийняття-передавання, подякували за доручені їм такі важливі повноваження й запевнили, що раціонально використовуватимуть землю на благо громад.