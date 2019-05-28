Діти Чортківщини отримали унікальні паспорти

Підходить до завершення навчальний рік, тому час випускникам шкіл успішно здати ЗНО та визначитися з вибором своєї майбутньої професії. Представники установ, організацій та вищих навчальних закладів презентувати свою діяльність на І Міжрайонному кар’єрному форумі «Профорієнтація –2019»,який відбувся на центральні площі м. Чортків. Працівники Чортківського місцевого центру також взяли участь у форумі.

«Планую бути юристом, тому що цікавлюся правознавством та хочу допомагати людям у захисті їхніх прав» – Анастасія, учениця 9 класу. Працівники місцевого центру інформували школярів про загальні права людини, як захистити порушені права в суді, яка роль адвоката у судовому процесі та хто має право на безоплатну правову допомогу.

Діти з радістю пройшли тестування «Моя майбутня професія – юрист», за результатами якого дізналися чи є у них схильність до даного виду діяльності. Як вияснилося, професією юридичного спрямування зацікавилося багато дітей, серед них були й ті, які вже остаточно визначилися у виборі вищого навчального закладу для вступу.

Під час форуму школярі отримали «Паспорт прав дитини» – пам’ятку, яка нагадує його власнику про те, що його права захищені міжнародними договорами та чинним законодавством України.

Фахівці системи БПД взяли участь у форумі на запрошення Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості.

Поділіться:











загрузка...