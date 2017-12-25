Діти із чотирьох районів Тернопільщини отримали подарунки у день Чудотворця від Миколи Люшняка

Діти учасників Антитерористичної операції та сироти, що перебувають на обліку в службі у справах дітей, отримали солодкі подарунки до Дня святого Миколая.

Таку приємну несподіванку малечі підготував народний депутат з Тернопільщини від фракції БПП Микола Люшняк. Завдяки йому більше 600 маленьких жителів Бучацького, Монастириського, Теребовлянського та Гусятинського районів отримали подарунки на свято великого Чудотворця.

– День святого Миколая – той день, коли збуваються мрії діток по всьому світу. Однак, є й ті діти, за яких немає кому подбати. Саме тому важливо попіклуватись про них і хоча б в такий день зробити невеличкий, зате приємний сюрприз. Окрім того, нашим обов’язком є підтримка сімей та дітей українських героїв, які віддають життя за мир та спокій на Україні. Ми завдячуємо нашим військовослужбовцям та добровольцям можливістю відзначати подібні свята в родинному колі. Тому ми повинні подарувати його й дітям учасників АТО, щоб вони знали, що за них піклуються та не забувають, – наголосив Микола Люшняк.

Солодкі подарунки від народного обранця передали у районні ради та місцеві військкомати. Вже безпосередньо у день Миколая, 19 грудня, представники цих органів підготували для діток у будинках культури свято та урочисто передали солодощі кожному особисто.