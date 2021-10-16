Для корів – карусель та класична музика: відомі фудблогери показали зсередини ферму «Бучачагрохлібпрому»

Головна кулінарна програма Західної України «Їжа Файного міста» завітала в гості на молочно-тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у селі Пилява.

Керівник ферми Володимир Саврій провів для ведучих програми екскурсію, показав, як живуть та що їдять телята і корови. Також «Їжа Файного міста» продегустувала молоко екстракласу.

– Зараз ми займаємося виробництвом молока та вирощуванням теличок для власного відтворення стада. На сьогодні продаємо 40 т молока в день, надій на корову – 33-34 літри. З усіх ферм до кінця року плануємо давати 160-180 т. Це – рекорд Європи. Для кожної корови раціон підібраний індивідуально. Під час доїння ми вмикаємо класичну музику. Це сприяє покращенню психічного стану тварин, – розповів Володимир Саврій.

Ведучі програми відзначили, що на такій високотехнологічній фермі вони побували вперше.

– Коли я заходжу сюди, то складається враження, що це не корівник, а якийсь термінал аеропорту. У цьому місці вирощують від маленького телятка до дорослої дійної корови. Масштаби ферми – вражають. Молоко від корови безконтактно молокопроводом потрапляє в спеціальний холодильник, де воно охолоджується до певної температури й відправляється молоковозом до місць призначення, – зазначив Юрій Шкільняк.

Детальніше – у сюжеті «Їжі Файного міста».