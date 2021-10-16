20:29 | 17.10.2021
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Для корів – карусель та класична музика: відомі фудблогери показали зсередини ферму «Бучачагрохлібпрому»

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Головна кулінарна програма Західної України «Їжа Файного міста» завітала в гості на молочно-тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у селі Пилява.

Керівник ферми Володимир Саврій провів для ведучих програми екскурсію, показав, як живуть та що їдять телята і корови. Також «Їжа Файного міста» продегустувала молоко екстракласу.

– Зараз ми займаємося виробництвом молока та вирощуванням теличок для власного відтворення стада. На сьогодні продаємо 40 т молока в день, надій на корову – 33-34 літри. З усіх ферм до кінця року плануємо давати 160-180 т. Це – рекорд Європи. Для кожної корови раціон підібраний індивідуально. Під час доїння ми вмикаємо класичну музику. Це сприяє покращенню психічного стану тварин,  розповів Володимир Саврій.

Ведучі програми відзначили, що на такій високотехнологічній фермі вони побували вперше.

– Коли я заходжу сюди, то складається враження, що це не корівник, а якийсь термінал аеропорту. У цьому місці вирощують від маленького телятка до дорослої дійної корови. Масштаби ферми – вражають. Молоко від корови безконтактно молокопроводом потрапляє в спеціальний холодильник, де воно охолоджується до певної температури й відправляється молоковозом до місць призначення,  зазначив Юрій Шкільняк.

Детальніше – у сюжеті «Їжі Файного міста».  

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