16,8 грн за метр кубічний платитимуть бюджетні установи за газ на Тернопільщині

У Тернопільській ОДА роз’яснили ситуацію щодо цін на газ та тепло. Щоб захистити бюджетні установи, розроблено механізм укладання середньострокових контрактів із НАК «Нафтогаз України. 13 жовтня у Тернопільській ОДА відбувся брифінг, під час якого роз’яснили ситуацію щодо цін на газ та тепло.

Як розповів директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації Володимир Харченко, НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контакти із фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається на термін 15 місяців – до кінця 2022 року.

«Щоб захистити бюджетні установи, розроблено механізм укладання середньострокових контрактів із НАК «Нафтогаз України», який пропонує бюджетним та релігійним організаціям тариф – 16,8 грн за метр кубічний. Керівники бюджетних установ мають якнайшвидше надати компанії необхідний пакет документів. Впродовж п’яти календарних днів після їх отримання НАК «Нафтогаз України» готовий надати послугу. Установи, які надали документи, після вихідних зможуть отримати газ за оптимальними цінами», – каже Володимир Харченко.

Заклади, які уже уклали договори з постачальниками за ринковими цінами (30 і більше гривень) мають правові підстави розірвати їх, оскільки є більш вигідні пропозиції.

Як додала заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства енергозбереження облдержадміністрації Софія Близнюк, для громад області, де коефіцієнт спроможності менше індексу 0,9, передбачена субвенція від держави на оплату енергоносіїв.

«Держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню спокійно пройти опалювальний сезон. Уряд надав громадам та установам достатньо інструментів для економії витрат. Тепер головне вміти ними скористатися», – каже Софія Близнюк.