Для потреб школярів Тернопільщини закупили 12 автобусів 

Керівникам об’єднаних територіальних громад, 6 серпня, вручили сертифікати на отримання нових шкільних автобусів.

– Придбали автобуси за державні кошти на умовах співфінансування. Загальна вартість – близько 24 млн грн. Частка співфінансування громад становить 40 %. Автобуси доставили саме зараз – щоб все було готове до нового навчального року. Усі транспортні засоби підвищеного комфорту, тож дітям буде зручно та безпечно, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

До початку навчального року відділи освіти громад мають розробити оптимальні маршрути.

– У нашій школі навчають діти з восьми сіл. Частина з них потребує доїзду. Це близько 20 дітей, які проживають понад 3,5 км від навчального закладу. Для нас новий автобус був великою необхідністю, щоб діти могли безпечно діставатися до навчального закладу. Тепер і вчителі, і батьки будуть впевнені, що дитина безпечно дістанеться до навчального закладу, – розповідає в.о. директора Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Дашкевич.

Отримання новеньких автобусів стало довгоочікуваним подарунком, адже у планах педагогічних колективів використання автобуіва не лтше для довезення дітей на навчання, а й для проведення екскурсій, участі у культурно-масових заходах громади та області. Тож такий подарунок забезпечить дітям активне шкільне життя.