У найбагатшого уродженця Тернопільщини відібрали Запорізький титано-магнієвий комбінат

Господарський суд Запорізької області повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат. Його у 2013 році приватизувала компанія олігарха з Тернопільщини, уродженця села Синьків колишнього Заліщицького району Дмитра Фірташа. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

4 серпня 2021 року суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави до компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр) і ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо розірвання договору про заснування цього товариства та повернення державі цілісного майнового комплексу комбінату.

Нагадаємо, що аналогічне рішення Запорізьській суд вже виносив у липні 2018 року. Також законність цього рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції. Однак Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), скерував справу на новий розгляд.

На сьогодні, суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у власність держави.

Як вже повідомлялось, реалізовуючи конституційні повноваження прокурора з представництва інтересів держави, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарського суду м. Києва у 2016 році подано позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ «ЗТМК», як такий, що суперечив інтересам держави.

Встановлено, що у 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу Фондом державного майна України (далі – Фонд) з переможцем – офшорною компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва укладено договір про заснування ТОВ «ЗТМК».

Згідно з досягнутими домовленостями, Фондом до статутного капіталу новоствореного суб’єкта передано цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП «ЗТМК».

Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» здійснено вклад у грошовій формі в сумі 110 млн. дол. США, який мав виключне цільове призначення – для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013 р. – І квартал 2015 років.

Незважаючи на те, що частка держави в новоствореному ТОВ «ЗТМК» складає 51 % (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачено на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, пов’язаними з DF Group.

У подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн. гривень.

Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініційовано розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ «ЗТМК» та повернення комбінату повністю до сфери державного управління.

У 2021 році в рейтингу українського видання журналу «Forbes» Дмитро Фірташ опинився на 25 місці серед найбагатших українців зі статками 420 мільйонів доларів.



