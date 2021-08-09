Мешканці села Гаї Гречинські перекрили дорогу біля “Подолян”

Через систематичне відключення електроенергії у селі Гаї Гречинські, місцеві жителі перекрили дорогу. Про це повідомляє голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

5 серпня, у четвер ввечері, відключили електроенергію, внаслідок грози у селі Гаї Гречинські, Байковецької ОТГ.

За словами місцевих жителів, працівники РЕСу приїхали в село тільки в обідню пору наступного дня – 6 серпня – поїздили, оглянули, і нічого не зробили – світло так і не з’явилося.

Електрики розповіли, що ніби то пошкоджений підземний кабель.

Ввечері , жителі села провели попереджувальну акцію, ходили по пішохідному переході близько 1,5 години на дорозі в районі ТРЦ “Подоляни”.

Тільки в суботу – 7 серпня, близько обіду відновили електроенергію, тобто жителі села близько 40 годин перебували без електропостачання.

Староста села – Каліщук Роман Антонович не реагував.

За словами місцевих жителів, проблема з світлом існує багато років, систематичні та довготривалі відключення звичне явище для мешканців Гаїв Гречинських.