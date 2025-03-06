Для вчителів з Тернополя запустили перший чат-бот довіри — деталі

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила перший безоплатний чат-бот довіри для вчителів з Тернополя. Це платформа, покликана допомогти освітянам вирішувати професійні питання, знаходити корисні ресурси та отримувати психологічну підтримку.

За словами ініціаторів проєкту, цей інструмент стане надійним помічником та підтримкою вчителів, які стикаються з труднощами на роботі.

«Сьогодні вчителі працюють у надскладних умовах та без належної підтримки. Зарплата 8000 гривень — і це за величезну відповідальність, постійну перевірку знань, документацію та роботу з дітьми, які також переживають стрес через війну. Аби допомогти вчителям впоратися із цими викликами, ми створили чат-бот довіри, де вони зможуть швидко та безпечно повідомляти про проблеми, знаходити ресурси для саморозвитку та отримувати допомогу. Уже за першу добу ми отримали десятки запитів від українських освітян і пропозицій щодо того, як насправді має функціонувати українська освіта», — зазначають у команді мережі.

Чат-бот допоможе вчителям вирішувати нагальні питання, знайти підтримку та корисні ресурси. Він працює у режимі 24/7 і пропонує:

збір скарг та запитів від учителів з усієї країни;

персональні консультації та поради;

добірку корисних ресурсів, підвищення кваліфікації, навчання та психологічної підтримки;

можливість сформувати особистий запит щодо змін в освіті.

Усі звернення через чат-бот є повністю анонімними. Інформацію переглядає лише команда ініціативи #ВчителіТежВоїни, яка працює над покращенням умов праці освітян та підвищенням престижу професії вчителя. За потреби активісти складатимуть запити до МОН або інших органів, яких стосуються скарги та повідомлення користувачів чат-боту.

Аби скористатися чат-ботом, достатньо перейти за цим посиланням, натиснути «Розпочати» та обрати потрібний розділ.

Чат-бот створено в межах всеукраїнської кампанії #ВчителіТежВоїни, що об’єднує вчителів та активістів у боротьбі за якісну освіту та належні умови праці. Організатори закликають освітян підтримати петицію про підвищення заробітних плат і долучитися до кампанії #ВчителіТежВоїни.

«Ми щодня працюємо над покращенням чат-бота — все для того, щоб підтримати, підказати та допомогти зробити українську освіту дійсно якісною, а роботу вчителя – престижною», — зазначають в ініціативі #ВчителіТежВоїни.