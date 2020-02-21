До Чортківської ОТГ приєднались ще три села
На позачерговому засіданні сесії міської ради депутати підтримали приєднання до Чортківської об’єднаної територіальної громади сіл Горішня Вигнанка, Переходи та Пастуше. Таким чином, до Чортківської ОТГ приєднались всі села, передбачені затвердженим Тернопільською обласною радою перспективним планом формування територій громад в області (рішення №790 від 8.06.2018).
Чортківська ОТГ у складі Білої, Бичківської, Скородинської, Росохацької, Горішньовигнанської та Пастушівської сільських територіальних громад повинна була утворитись ще декілька років тому. На жаль, процес тривав декілька років. І лише 24 грудня 2019 року до міста Чорткова приєднались Біла, Скородинці, Бичківці та Росохач.
Майже на два місяці затягнувся процес приєднання Горішньої Вигнанки та Пастушого. Горішньовигнанський сільський голова наклав вето на рішення депутатів про приєднання до Чорткова, через це до складу громади, попри бажання, не могли увійти і мешканці села Пастуше. І лише у середу, 19 лютого, на засіданні сесії депутати змогли подолати вето голови, проголосувавши 2/3 складу «За». А наступного дня – 20 лютого – рішення про приєднання прийняли і депутати села Пастуше.
Вкотре наголошуємо, що утворення громади жодному разі не знищить села та не загальмує розвиток міста. Без грошей, без перспектив, без доріг, без молоді, без людей середнього віку, але з сільрадами, які працювали на дотаціях – такими були перспективи сіл до реформи.
Натомість відтепер у мешканців громади з’явиться значно більше перспектив, можливостей довести до ладу інфраструктуру – школи, садочки, фельдшерсько-акушерські пункти, дороги, отримувати значно якісніші адміністративні та соціальні послуги, користуватись якісним транспортним сполученням, а відтак – суттєво покращити рівень життя всіх без виключення мешканців громади!