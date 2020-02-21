До Чортківської ОТГ приєднались ще три села

На позачерговому засіданні сесії міської ради депутати підтримали приєднання до Чортківської об’єднаної територіальної громади сіл Горішня Вигнанка, Переходи та Пастуше. Таким чином, до Чортківської ОТГ приєднались всі села, передбачені затвердженим Тернопільською обласною радою перспективним планом формування територій громад в області (рішення №790 від 8.06.2018).

Чортківська ОТГ у складі Білої, Бичківської, Скородинської, Росохацької, Горішньовигнанської та Пастушівської сільських територіальних громад повинна була утворитись ще декілька років тому. На жаль, процес тривав декілька років. І лише 24 грудня 2019 року до міста Чорткова приєднались Біла, Скородинці, Бичківці та Росохач.