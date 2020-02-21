Щомісяця пенсіонери Тернополя можуть безкоштовно грати в боулінг

Щомісяця відвідувачі Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) відвідують ТРЦ ПОДОЛЯНИ і БЕЗКОШТОВНО грають у боулінг…

БОУЛІНГ – це не лише вид розваги, а й серйозний вид спорту! Цей вид спорту дуже пoпулярний через свою гнучкість та простоту. У ньому зможуть взяти активну участь і діти, і дорослі. У бoулінзі приховані корисні властивості, про які більшість людей не знає повною мірою. Користь від гри отримують навіть аматори. Адже хороший кидок супроводжується чітко спланованими діями – потрібно правильно наклoнитися і зберегти рівновагу. У цей момент приходять в тонус багато м’язів, тобто виникає спортивне навантаження.

Результат – це зміцнення зв’язок, спалювання калорій, а також відмінний настрій і нові знайомства. Всю користь від гри в боулінг Ви зможете відчути і побачити відразу після першої гри. Погодьтесь, ця дивовижна гра є хорoшим способом позбавитися від стресу і допоможе запобігти ряду хвороб.

Щиро дякуємо Татьяна Чубак, що керує компанією: ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПОДОЛЯНИ” та ін. за її добре серце та постійну співпрацю з терцентром.

Людей поважного віку запрошуємо до нас.

Наша адреса: Лисенка, 8. Конт. Тел. 22-02-62 або 067 53 05 940