До кінця 2021 року заплановано відреставрувати Збаразький замок на Тернопільщині

Для фінансування робіт із реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини на території Тернопільської області в рамках програми „Велика реставрація” у 2021 році затверджено 4 об’єкти області, серед яких реалізується проєкт „Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін замку м. Збараж (охор №661) Тернопільської області.

Науково-проєктна документація на вказаний об’єкт розроблена та затверджена Міністерством культури та інформаційної політики України. На об’єкті тривають ремонтно-реставраційні роботи, завершення яких заплановано до кінця 2021 року.

Відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації у 2021 році передбачено фінансування проєкту „Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін замку м. Збараж (охор. № 661) Тернопільської області” – 2750 тис. грн;

Договір з переможцем торгів укладено 27.08.2021 р.

Станом на 26 жовтня 2021 року на вказаному вище об’єкті поводяться консерваційні та ремонтно-реставраційні роботи відповідно до затвердженої науково-проєктної документації:

покриття мосту плитами каменю пісковика;

спорудження арок під мостом.

Завершення робіт заплановано 31.12.2021 року.