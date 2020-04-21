15:03 | 21.04.2020
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Лікарі тернопільської лікарні швидкої допомоги збирають кошти для пошиття захисних комбінезонів та закупівлі респіраторів

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Лікарі інфекційного відділення тернопільської лікарні швидкої допомоги збирають кошти для пошиття захисних комбінезонів та закупівлі респіраторів FFP3 класу.
Матеріал і форма пошиття узгоджені з лікарями, залишається лише знайти кошти.

Керівництво лікарні звернулося з проханням до громадських організацій та громади Тернополя про будь-яку допомогу.

Кошти збирають на рахунок лікаря-волонтера Оксани Гопанюк (Голуб) Oksana Holub

IBAN в Приватбанку: UA 883052990000026209886161398
Картка ПриватБанку: 5168 7456 0461 1050

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