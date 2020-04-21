Лікарі тернопільської лікарні швидкої допомоги збирають кошти для пошиття захисних комбінезонів та закупівлі респіраторів

Лікарі інфекційного відділення тернопільської лікарні швидкої допомоги збирають кошти для пошиття захисних комбінезонів та закупівлі респіраторів FFP3 класу.

Матеріал і форма пошиття узгоджені з лікарями, залишається лише знайти кошти.

Керівництво лікарні звернулося з проханням до громадських організацій та громади Тернополя про будь-яку допомогу.

Кошти збирають на рахунок лікаря-волонтера Оксани Гопанюк (Голуб) Oksana Holub IBAN в Приватбанку: UA 883052990000026209886161398

Картка ПриватБанку: 5168 7456 0461 1050