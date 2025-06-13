Дорожники борються з борщівником на трасах Тернопільщини

На Тернопільщині продовжують працювати над відновленням дорожньої інфраструктури на найбільш завантажених автошляхах та логістично важливих маршрутах області.

🚜 Підрядні організації активно ліквідовують ямковість, вибоїни, тріщини, напливи та інші деформації дорожнього покриття. Роботи виконують за допомогою гарячого асфальтобетону, пневмо-струменевим методом, а також методом укладання карт.

🔬 Особливу увагу приділяють контролю якості. Наприклад, на ділянці дороги Бучач – Чортків перевірку матеріалів та хід виконання робіт здійснюють фахівці незалежної організації ДП «Дорцентр».

🚮 Паралельно тривають роботи з благоустрою: очищення узбіч, місць відстою транспорту, автопавільйонів, зупинок та майданчиків для відпочинку. Проводиться скошування дикоростучих трав у межах смуги відведення доріг.

🌿 Окремий акцент – боротьба з борщівником Сосновського, що є небезпечною рослиною, здатною викликати опіки при контакті зі шкірою. Його знищують механічними та хімічними методами.

⛈️ На початку тижня дорожники також ліквідовували наслідки негоди – після сильних дощів і вітру очищували проїзну частину від повалених дерев, винесеного ґрунту та сміття.

📎 Варто нагадати, що з початку повномасштабної війни фінансування дорожньої галузі зазнало значних змін. Від 1 січня 2023 року кошти з Дорожнього фонду, які раніше спрямовувалися на ремонти та утримання доріг, були перенаправлені Урядом на потреби оборони.

📌 У зв’язку з проведенням ремонтів водіїв просять бути особливо уважними на ділянках із дорожньою технікою, дотримуватись ПДР та зберігати обережність.