Дитина на мотоциклі: чергова аварія з неповнолітнім на Тернопільщині

У лікарню звернувся 16-річний мешканець Тернополя з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про подію медики повідомили правоохоронців.

Як встановили слідчі, аварія трапилася ще 10 травня близько 22:00 у селищі Козлів. Неповнолітній, керуючи мотоциклом марки Lifan, не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та впав. Унаслідок падіння хлопець отримав травми, з якими згодом звернувся за медичною допомогою.

Наразі триває перевірка. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема законність перебування неповнолітнього за кермом мотоцикла.

Поліція вкотре закликає батьків відповідально ставитися до безпеки своїх дітей, а також нагадує, що керування транспортними засобами особами, які не досягли встановленого законом віку, є порушенням правил дорожнього руху та може мати серйозні наслідки.