Дорожники області продовжують боротьбу з негодою

Завдяки злагодженій та оперативній роботі Служби доріг та Тернопільської облдержадміністрації проїзд дорогами області забезпечений у повному обсязі.

«Надання безпечного проїзду – головне наше завдання. Тож не зволікаємо. Посипку та розчищення розпочали о 15:30. Техніка працює і зараз», – коментує начальник Служби автомобільних доріг області Богдан Юлик.

Станом на 20:00 на замовлення Служби автомобільних доріг на автошляхах задіяна вся наявна сніоочисна та посипальна техніка.

63 піскорозкидачі, 33 навантажувачі та 10 автогрейдерів наразі працюють на дорогах державного значення області.

Нагадаємо, сьогодні, в обідню пору розпочались надмірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Служба автомобільних доріг Тернопільщини звертається до всіх водіїв з проханням бути уважними та обережними за кермом. Зважати на прояви негоди та не виконувати ризикованих маневрів.

Особливо це прохання стосується водіїв фур, які часто не можуть виїхати на складні ділянки доріг блокуючи автомагістралі. Зазвичай, це трапляється через перезавантаженість транспортного засобу та «лисі» колеса.

Наголошуємо, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію Тернопільщини.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.

Поділіться:









