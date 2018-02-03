Нота гніву: в Тернополі видали українофобну книгу

У 2013 році в тернопільському видавництві «Терно-граф» вийшла друком книга «Святая Русь», у якій автор принизив Україну перед країною-агресором. Написав видання Ігор Миколайович Демчишин (літературний псевдонім Игорь Богдан Кульчицкий), який народився 27 червня 1958 року в с. Серебрія на Вінничині. Школу закінчив у Зборові. Тираж видання «Святая Русь» становить 300 примірників.

Першим про це у Facebook написав поет-гуморист, сатирик, пародист із Гусятина Микола Базів, який входить до Національної спілки письменників України:

Тримаю в руках (хоч гидко, та мушу!) українофобську книжку «Святая Русь», у якій автор Ігорь Богдан Кульчицкий вірші «посвящает патриоту России Владимиру Вольф овичу Жириновскому», вихваляє Росію: «Рассея-матушка, Рассея, /страна героев и святых…», принижує Україну: «Тюрьма без решетки эта Украина» і наш народ: «Ничего не сделать из таким народом, /Век ему наверно – оставаться сбродом»… Ви думаєте, що така книжчина видана десь у глибокій Росії або в зоні ОРДЛО? А ось і не вгадали! Ця гидота побачила світ у тернопільскому видавництві «Терно-граф». Ось тобі й український «П’ємонт»!.. Прочитав нині новину, що в Білорусі трьом журналістам вліпили по 5 років тюрми за написання матеріалів, образливих для білоруського народу. Це в Білорусі, де нема війни. А у нас щодо вищезгаданого видавництва – жодних санкцій. Ба більше! «Терно-граф» ще й виграє тендери на друкування за рахунок бюджету альманахів та книг! Маю сумніви у кваліфікації та порядності членів обласної та міської видавничих рад, які ці тендери проводять. І не хочу, щоб мої податки ішли на підтримку проросійських організацій. Немає ніякого діла до українофобського видавництва-графомана (друкує з цілою купою помилок) ні СБУ, ні прокуратура. Тому закликаю письменників Тернопільщини бойкотувати «Терно-граф» та добиватися зміни складу.

Ця книга потрапила до рук Миколи Базіва, коли він забирав із “Терно-графа” свою гумористичну збірку “Яблука, не квашені”. Книгу «Святая Русь» йому подарував директор видавництва…

Зараз, як і на час виходу книги «Святая Русь», видавництво “Терно-граф” очолює Іван Михайлович Максимів. Сьогодні у телефонній розмові він підтвердив кореспонденту “Погляд”, що в його друкарні справді вийшла ця книга. Однак, українофобного тексту там не пригадує. Мовляв, зараз у нього вихідний, перегляне книгу з понеділка.

Першим вдарив на сполох щодо резонансної книги редактор Гусятинської районної газети “Вісник Надзбруччя” Віталій Остафійчук, який апелює до народних депутів України та обласного керівництва щодо належної реакції на цю подію. Оперативно на звернення відреагував народний депутат України Роман Заставний, який у телефонній розмові з Віталієм Остафійчуком гарантував, що вже в понеділок підготує відповідне звернення до Служби безпеки України.