15:37 | 8.11.2019
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“Досить приїжджати в Збараж лише на свята, а дайте людям концерт, ми маємо на це гроші”, – звернення земляків до Сергія Притули

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Майже офіційне звернення мешканців Збаражу до Сергія Притули в групі Політичний Збараж

Добрий день! Майже офіційне звернення до Вас!

Окрім битв під Збаразьким замком, самим Збаразьким замком і письменницею Надійкою Гербіш наше місто також відоме своїм уродженцем Сергієм Притулою.

Вар’яти шоу славляться тим, що окрім гастролів в США, Європі і обласних центрів України ви також виступаєте по районних містечках нашої неньки.
Так от!
Хватить приїжджати в Збараж, лише на свята щоб побачити рідних, пожерти і потім ще рік згадувати це в своїх жартах. Дайте людям концерт, ми маємо на це гроші.

В нас є кінотеатр з сходами, кріслами і дверима, акторам не треба буде лізти по драбині, як ви це робили в іншому місті. Збоку є ресторан в якому можна поїсти, або просто сходити в туалет чи помити руки.
Можете вибрати для концерту будь яку зручну для Вас дату. Літом, щоб ми не мерзли!

Будемо чекати!

Щиро Ваші, Збаражани!

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