“Досить приїжджати в Збараж лише на свята, а дайте людям концерт, ми маємо на це гроші”, – звернення земляків до Сергія Притули

Майже офіційне звернення мешканців Збаражу до Сергія Притули в групі Політичний Збараж

Добрий день! Майже офіційне звернення до Вас!



Окрім битв під Збаразьким замком, самим Збаразьким замком і письменницею Надійкою Гербіш наше місто також відоме своїм уродженцем Сергієм Притулою.



Вар’яти шоу славляться тим, що окрім гастролів в США, Європі і обласних центрів України ви також виступаєте по районних містечках нашої неньки.

Так от!

Хватить приїжджати в Збараж, лише на свята щоб побачити рідних, пожерти і потім ще рік згадувати це в своїх жартах. Дайте людям концерт, ми маємо на це гроші.



В нас є кінотеатр з сходами, кріслами і дверима, акторам не треба буде лізти по драбині, як ви це робили в іншому місті. Збоку є ресторан в якому можна поїсти, або просто сходити в туалет чи помити руки.

Можете вибрати для концерту будь яку зручну для Вас дату. Літом, щоб ми не мерзли!



Будемо чекати!



Щиро Ваші, Збаражани!