Селами Тернопільського області їздить група жінок ромської національності й обкрадає помешкання

Від хитрих злодіїв потерпіла 55-річна мешканка села Гніздичне Збаразького району. Невідомі особи ромської національності зайшли до помешкання та викрали чималі гроші.

Нахабних зловмисників мешканка району сама впустила до хати. Непрохані гості аби потрапити до хати, прохали напитися води, перевзутися та змінити теплі устілки, які ще й пропонували купити. Жінці зуміли так задурити голову, що згодом вона навіть не змогла пригадати, скільки жінок зайшло до коридору її помешкання. Усі вони голосно гомоніли та щось пропонували господині, а за декілька хвилин вона помітила, що одна з непроханих гостей вже ходить по хаті. Потерпіла все ж спровадила їх з будинку і вони, сівши в сіру іномарку, поїхали селом.

Вже через декілька годин жінка перестріла сусідку, а вона спитала, що за люди приходили до неї. Коли ж почула, що роми заходили до хати одразу, застерегла перевірити, чи бува нічого не пропало. Краянка кинулася до сховку з грошима та під одягом у шафі було пусто – зникли 50 тисяч гривень. Вона зателефонувала поліцейським.

Правоохоронці застерігають: не впускайте до хати невідомих! Про чужинців, що завітали до Вашого села чи містечка, та ходячи по домівках, пропонують товар чи просять допомоги, варто негайно повідомити поліцейським, дільничному інспектору чи сільському голові. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.

Якщо ж непрохані гості переступили поріг намагайтеся якомога швидше спровадити їх за двері, ні в якому разі не витягуйте зі сховку гроші, навіть якщо незнайомці стоять біля порогу. Хитрі злодії розраховують побачити сховок, або обнишпорити кімнату,аби згодом непомітно викрасти кошти.