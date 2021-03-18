10:02 | 18.03.2021
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Новини Тернополя 

Сільська рада на Тернопільщині отримала велосипеди для допомоги стареньким жителям громади

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Більче-Золотецька сільська рада 17 березня отримала в рамках впровадження проекту “Надання соціальних послуг в громаді” велосипеди для соціальних робітників , які надають послуги одиноким стареньким жителям нашої громади .

Даний грант був оголошений Японським фондом соціального розвитку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку .

Метою проекту є посилення спроможності у забезпеченні мешканців громади якісними соціальними послугами , підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп населення (літніх людей, осіб з інвалідністю, сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах) .

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