Сільська рада на Тернопільщині отримала велосипеди для допомоги стареньким жителям громади

Більче-Золотецька сільська рада 17 березня отримала в рамках впровадження проекту “Надання соціальних послуг в громаді” велосипеди для соціальних робітників , які надають послуги одиноким стареньким жителям нашої громади .

Даний грант був оголошений Японським фондом соціального розвитку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку .

Метою проекту є посилення спроможності у забезпеченні мешканців громади якісними соціальними послугами , підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп населення (літніх людей, осіб з інвалідністю, сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах) .