Доїння під заспокійливу музику: тернопільські фудблогери показали, як працюють ферми «Бучачагрохлібпрому»

Популярні тернопільські фудблогери, засновники програми «Їжа Файного міста» у черговому сюжеті розповіли про ферми, в яких бере молоко торгова марка «Молокія».

Сировину вона закупляє у господарств найвищого рівня. Серед них – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на Бучаччині.

Керівник молочно тваринницького комплексу Володимир Саврій провів для ведучих програми екскурсію, показав, що їдять телята і корови, як вони живуть та відпочивають. Також «Їжа Файного міста» продегустувала молоко екстракласу й оцінила його на «відмінно».

– Наше завдання – створити для корів максимально комфортні умови, щоб вони були задоволені і давали багато молока. Тварини лежать на пінистих килимках, товщиною у 6 сантиметрів. Працюють кондиціонери, щогодини прибираємо гній. А раціон в них, як на весіллі – 16 видів корму. Корови мають безперешкодний доступ до їжі та води весь день. Ми хочемо, щоб вони були задоволені життям, – розповів Володимир Саврій.

Ведучих програми також приємно вразив підхід до доїння корів.

– Тут грає заспокійлива музика, щоб коровам було легше доїтися на каруселі. Робити це порадили спеціалісти з Німеччини і Нідерландів, де запозичили нову технологію. Музика знімає стрес не тільки в людей. Процес доїння закінчується тим, що корови приймають душ і йдуть відпочивати, – зазначив Владзьо.

Детальніше – у відео «Їжі Файного міста».

https://fb.watch/ff1vBHNsEz/