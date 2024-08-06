Друге підприємство на Тернопільщині отримало статус АЕО-С

Наказом Держмитслужби від 01.08.2024 року № 914 ТОВ «Водаленд Індастрі» надано авторизацію АЕО типу «про надання права на застосування спрощень» (АЕО-С).

ТОВ «Водаленд Індастрі» стало другим підприємством з Тернопільщини (після ТОВ «Шредер»), яке отримало права на застосування зазначених спрощень.

Компанія вже має діючі авторизації на застосування транзитних спрощень відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту, тому розгляд заяви про надання авторизацій АЕО-С відбувався у мінімальний термін.

Тож з отриманням від Державної митної служби України статусу АЕО-С тернопільському підприємству гарантується: митне оформлення товарів у першочерговому порядку; зниження ступеня ризику для визначення переліку митних формальностей; використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху у пункті пропуску через кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення; використання національного логотипа АЕО; легкий доступ до отримання окремих митних спрощень, які передбачені Митним кодексом України та Конвенцією про процедуру спільного транзиту.

Для компаній, які хочуть користуватися тими чи іншими видами спрощень, але не знають, як правильно заповнити анкету самооцінки, чи їм не відома процедура подання заяви, нагадуємо, що відповідні роз’яснення можна отримати у секторі взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації, підрозділах митного оформлення, відділі забезпечення митного контролю та оформлення або секторі контролю за переміщенням товарів Тернопільської митниці.