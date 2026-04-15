Жителів Тернопільщини запрошують на безкоштовний курс з національного спротиву: як долучитися

Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву оголосив новий набір на травень.

Йдеться про безкоштовний 48-годинний курс, спрямований на формування практичних навичок, необхідних в умовах війни.

Програма навчання поєднує теорію та практику. Учасники отримають базові знання та відпрацюють ключові навички зі стрілецької підготовки, домедичної допомоги, мінної безпеки, орієнтування на місцевості та дій у кризових ситуаціях. Окрему увагу приділяють психологічній стійкості — як важливому елементу підготовки в умовах стресу.

Навчання проводять інструктори, які пройшли війну. У центрі наголошують: це знання, перевірені практикою, які можуть знадобитися кожному.

Участь у курсі — безкоштовна. Водночас кількість місць обмежена, тож охочим радять не зволікати із реєстрацією.

Щоб долучитися, потрібно заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1_KKUFJtrip-LH0mcGNp-fWtbh0sxIxpkUpbXWU9SaIc/viewform?edit_requested=true.

З’явилися запитання — телефонуй: 096 963 5089.