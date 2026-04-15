Тернопільщина втратила захисника Богдана Водовіза

У Трибухівській громаді повідомляють, що відійшов до вічності житель села Медведівці, військовослужбовець, учасник бойових дій 41-річний Богдан Михайлович Водовіз.

Парастас – сьогодні, 15 квітня, о 20:00
Похорон – завтра, 16 квітня, о 12:00
за адресою: с. Медведівці, вул. Вільховецька, 39

Щиро співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати.

Нехай Господь дарує сили пережити цю втрату, а душу покійного прийме у Царство Небесне.

Вічна пам’ять Герою!

