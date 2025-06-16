ДТП на Тернопільщині: зіткнулися бус і цистерна з дизпаливом

У понеділок, 16 червня, близько 12:30 поблизу села Великі Бірки трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На в’їзді до населеного пункту не розминулися вантажний бус і вантажівка Volvo, що перевозила дизельне пальне.

Від удару цистерна перекинулася, і з неї почав витікати дизель. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вдалося запобігти поширенню пального по трасі.

На місце інциденту прибули поліцейські, медики та працівники ДСНС. Водієві вантажівки надали допомогу без потреби у госпіталізації, а водія буса госпіталізували до медичного закладу.

Причини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Триває перевірка.