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ДТП на Тернопільщині: зіткнулися бус і цистерна з дизпаливом

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У понеділок, 16 червня, близько 12:30 поблизу села Великі Бірки трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На в’їзді до населеного пункту не розминулися вантажний бус і вантажівка Volvo, що перевозила дизельне пальне.

Від удару цистерна перекинулася, і з неї почав витікати дизель. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вдалося запобігти поширенню пального по трасі.

На місце інциденту прибули поліцейські, медики та працівники ДСНС. Водієві вантажівки надали допомогу без потреби у госпіталізації, а водія буса госпіталізували до медичного закладу.

Причини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Триває перевірка.

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