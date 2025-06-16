З полону — додому: захисник з Бучача Роман Козюк повернувся після майже двох років неволі

Після майже двох років російського полону на рідну землю повернувся захисник з Бучача — Роман Козюк, 1985 року народження. Його звільнили під час чергового етапу обміну полоненими.

Повернення додому стало для Романа справжнім святом — довгоочікувана свобода, зустріч із родиною, земля, за яку він боровся. Попереду у воїна тривале лікування та реабілітація — медики прогнозують, що вона триватиме щонайменше 3-4 місяці.

Бучацька міська рада та вся громада щиро вітають Героя з поверненням. Його стійкість, мужність і незламність — приклад для всіх.

«Найважче позаду. Романе, дякуємо за все! Вітаємо вдома і віримо, що повернуться всі наші Герої!» — йдеться у зверненні громади.

Бучач пам’ятає і чекає кожного захисника, який нині перебуває у полоні або зник безвісти. Разом — до перемоги.