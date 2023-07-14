Дві жінки з Тернопільщини втратили понад 100 тисяч гривень



Ігнорування правилами безпеки, довірливість, безпечність та небажання перевірити інформацію самостійно стали причиною того, що дві жительки Тернопільщини втратили гроші, які були на їхніх банківських картках.

Метод втрати грошей в обох випадках ідентичний. До потерпілих 13 липня на мобільний зателефонували невідомі. Чоловіки представилися працівниками банку і повідомили, що з карток невідомі намагаються зняти гроші.

Жінки без вагань надали невідомим усі особисті дані, а після того, як додзвонювач “допоміг” їм захистити електронний гаманець, у них щезли всі гроші.

Тернополянка втратила 32606 гривень, а в уродженки Кременеччини з двох карток зникло 68340.

Зрозумівши, що їх обдурили, потерпілі звернулися до поліції, аби ті допомогли повернути втрачене. Та чи вдасться це зробити – невідомо, бо гроші, як правило, зловмисники одразу перекидають на інші рахунки, переводять у криптовалюту чи знімають.

У цьому випадку єдине, що зв’язує два злочини це те, що невідомі дзвонили з номера, який починається (044), а це код номера Києва.

Правоохоронці неодноразово наголошували, що систему безпеки банку зламати неможливо, але завжди є ймовірність «подарувати» злодієві гаманець і вчасно не помітити, ввести свої дані на шахрайському сайті, довіритися комусь під впливом негативних емоцій чи сказати зайве.

А тому дбати про безпеку своїх грошей повинні особисто ви:

– зберігайте Ваш ПІН-код, логін і пароль від мобільного додатку в недоступному для інших місці і нікому їх не називайте;

– заблокуйте свою карту або номер фінансового телефону в разі крадіжки або втрати;

– заходьте в Інтернет-банк тільки з офіційних сайтів;

– не відвідуйте сумнівні сайти;

– ніколи не надавайте інформацію про свої карти третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас нібито від імені банку;

– крім банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів, запросити ПІН-код вашої картки може тільки система Інтернет-банку. Банк ніколи не просить продиктувати ПІН або пересилати його в повідомленні куди-небудь!

– якщо ви подзвонили в банк, співробітник може уточнити дівоче прізвище вашої матері або інше кодове слово, але співробітники банку не дзвонять клієнтам для уточнення цієї інформації;

– для отримання переказу на карту при продажу товару (через OLX або Aukro) необхідно вказати тільки номер карти. Вимога покупця назвати інші дані (CVV2-код, термін дії карти, баланс або тип карти) для переказу на вашу карту повинні викликати у вас підозри.