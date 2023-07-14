Ворожка з адвокатом ошукали директора медцентру, який намагався уникнути правосуддя

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури громадянці та адвокату повідомлено про підозру за фактами незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах та підбурення до надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 48-річна мешканка Тернопільщини, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла фігуранту кримінального провадження зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів, допомогти вирішити з впливовими людьми питання щодо припинення відносно нього кримінального переслідування.

Упродовж січня-травня цього року жінка спільно з іншими особами одержали від підозрюваного 300 тис. доларів США, однак жодних домовленостей вони не виконали, а вказаними коштами заволоділи зловживаючи довірою громадянина.

Також, вказана громадянка порекомендувала підозрюваному найняти столичного адвоката, який здійснював його право на захист та запропонував клієнту в обхід закону «допомогти» його родичу, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів, уникнути кримінальної відповідальності.

Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10000 доларів США, запевнивши що особисто передасть вказані кошти правоохоронцям.

Після одержання обумовленої суми адвоката затримано.

На даний час слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаних правопорушень.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.