Дві жительки Тернопільщини спокусилися на «грошову допомогу»

Повідомлення про шахрайство надійшло до працівників поліції від 59-річної мешканки Чортківського району. Як з’ясувалося, у месенджері жінка побачила оголошення щодо соціальних виплат від міжнародного фонду.

Потерпіла перейшла за посиланням і заповнила персональні дані та реквізити банківської карти. Опісля, отримала сповіщення про списання грошових коштів в сумі 12 500 гривень.

Ще однією жертвою шахраїв стала 20-річна місцева жителька. Заявниця розповіла, що під час перегляду відеотрансляції в одній із соціальних мереж подала заявку на отримання матеріальної виплати і перерахувала на вказаний банківський рахунок 1000 гривень. Проте, грошової допомоги дівчина так і не отримала.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження відповідно до ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває досудове розслідування.

Правоохоронці наголошують, щоб не потрапити на гачок шахраїв, потрібно дотримуватися таких правил:

1. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.

2. Не переходьте в соціальних мережах за сумнівними посиланнями.

3. Не розголошуйте стороннім особам тризначний номер на звороті картки; пін-код до картки; логін та пароль до інтернет-банкінгу; коди банків та мобільних операторів.

4. Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

Якщо ви потрапили на гачок шахраїв, негайно зверніться в банківську установу, щоб заблокувати карту, а також телефонуйте на лінію «102»!