Двоє людей загинули, троє травмовано – поліцейські встановлюють обставини трьох ДТП на Тернопільщині

Близько 8:00 у селі Острів водій автомобіля Peugeot 4007 зіткнувся з автомобілем Volkswagen Polo. Унаслідок ДТП травмувалися водій Volkswagen Polo та двоє пасажирок цього автомобіля. Їх доправили до лікарні.

Близько 9:40 у Ланівцях водій автомобіля Volkswagen Caddy в’їхав у напівпричеп автомобіля DAF. У результаті ДТП водій Volkswagen Caddy загинув на місці події.

Близько 12:00 у Шумську водій автомобіля ВАЗ 2102 наїхав на велосипедиста. 67-річний водій двоколісного транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці події.

За фактами двох ДТП, у яких загинули люди, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.