У центрі Тернополя виявили мінометну міну

У місті Тернопіль на вулиці Замкова під час проведення земляних робіт виявлено мінометну міну ММ-82 мм. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Даний вибухонебезпечний предмет вилучено та знищено фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Також у місті Заліщики Чортківського району на території приватного домогосподарства вилучено та знищено 4 артилерійських снаряди часів Другої світової війни.

Тривають роботи з обстеження території на місці надзвичайної ситуації в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ, де минулої доби обстежено 1,5 га території, виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 2 артснаряди часів Другої світової війни калібром 88 мм та 47 мм.