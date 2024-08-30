У Тернополі оберуть найкращого комік_а/есу: приз 10 000 грн

Уже 14-15 вересня у Тернополі пройде наймайсштабніший money mic – змагання найдотепніших з призом у 10 000 гривень, які перемож_ець/ниця зможе витратити на професійний розвиток. Участь відкрита для коміків чи комікес з усіх куточків України, які мають досвід виступів менше 5 років. Організатори оберуть до 20 учасників, яким забезпечать проїзд та проживання у Тернополі. Реєстрація відкрита до 1 вересня:https://forms.gle/o9oYFhwaFbbVBTGz8

Подія є частиною першої всеукраїнської конференції про комедію «Анатомія сміху», яку організовує тернопільський стендап-клуб. Учасники зможуть прокачати професійні навички на тренінгах зі столичними викладачем Standup School Сергієм Афонським і викладачкою курсу імпровізації Катею Мамайсур; прослухати лекції від психолога і ведучого «загонів» «Підпільного стендапу» Олександра Авдєєва та літературознавця, дослідника українського гумору Ростислава Семківа; вступити у дискусії про гендерні аспекти гумору або табу в жартах з Вєстою Гунченко, Денисом Думою, Олегом Грюндіком та іншими запрошеними гостями.

Відвідати освітню частину програми та виступи коміків зможуть усі охочі після реєстрації: https://forms.gle/4NqyrJX2xsS3ae2L7

– Рух стендап -комедії прийшов в Україну близько 10 років тому, але популярності набув саме з 2020-х років. При цьому в Україні стендап -комедія як жанр ще не настільки розвинута, як у країнах Заходу, – каже організаторка події, засновниця креативного кластеру N а пошті ( де й відбудеться захід) та першого стендап -клубу Тернополя Марічка Юрчак. – Конференція посприяє популяризації українських стендап -коміків та стане платформою для обміну досвідом, ідеями та навичками між відомими артистами та тими, хто тільки розпочинає свій шлях у цьому напрямку. Стендап -комедія – це потужний інструмент для висвітлення проблем, які цікавлять українську аудиторію, й може стати стати майданчиком для обговорення соціальних, політичних та ін. питань через призму гумору, що сприятиме підвищенню свідомості та стимулюванню діалогу в суспільстві.

Проєкт є переможцем грантової програми PerForma, яку здійснює платформа Kyiv ContemporaryMusic Days за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів для розвитку сектору перформативних мистецтв в Україні.