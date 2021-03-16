За приміщення залізничної лікарні в Тернополі точиться «боротьба» між міською радою та прокуратурою

Будь-які маніпуляції з комунальним майном у Тернополі викликають зацікавленість у пересічних мешканців. Адже за «доброю» традицією те, що ще вчора належало громаді, здебільшого опиняється у приватних руках в обхід аукціонів. Таких «схем» на рахунку місцевої влади багато. І кожного разу наступна вражає більше за попередню. Останнім часом можновладці все частіше кидають оком на будівлі, що належать лікарняним закладам. Чого лише варта боротьба за районну лікарню. Але у цій публікації мова піде про приміщення, в яких раніше функціонувала залізнична лікарня.

Ще у березні 2016 року міська рада реєструє право власності на земельну ділянку на вул. І. Франка, 3. Саме за цією адресою розміщена будівля, в якій раніше знаходилась залізнична лікарня. Далі на підставі двох рішень виконавчого комітету ТзОВ «Бонус Медікус» орендує два нежитлових приміщення у КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». Фактично це й було приміщення залізничної лікарні, яке поділено на дві частини. 21 вересня 2017 року «Бонус Медікус» від виконкому отримує дозвіл на проведення реконструкції майна комунальної власності загальною площею 3222,2 кв. м для створення профілакторію санаторного напрямку.

Пройшло майже два роки, профілакторій так і не запрацював, однак члени виконавчого комітету затвердили вартість невід’ємних покращень, здійснених ТзОВ в орендованих нежитлових приміщеннях комунальної власності на суму понад 4(!) мільйони гривень. А вже наступного дня, 6 червня 2019 року, на сесії міськради депутати голосують за включення приміщення залізничної лікарні у перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та затверджують до приватизації шляхом викупу орендарем, тим самим ТзОВ «Бонус Медікус», понад три тисячі квадратних метрів нежитлових приміщень. Варто буде зазначити, що «за» проголосували 34 депутати. І в жодного із них не виникло сумніву щодо подальшої долі історичної будівлі у самому центрі Файного міста.

14 січня 2020 року СБУ в Тернопільській області робить гучну заяву про те, що попередила відчуження у громади історичного будинку вартістю 15 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні посадовці міської ради планували приватизувати за суттєво заниженою ціною в інтересах діючого орендаря. Після цього з відповідною заявою виступила і Тернопільська місцева прокуратура. Ними попередньо встановлено, що посадові особи міської ради та юридичні особи упродовж 2017-2019 років, можливо, вчиняли протиправні дії, спрямовані на відчуження об’єкта нерухомості – історичної будівлі у центрі м. Тернополя загальною площею 3200 кв. м шляхом її викупу орендарем, поєднаного із вчиненням незаконних дій стосовно підстав викупу.

Після цього у день заяви СБУ на сайті міськради з’явилася така інформація: «Комунальне майно на вул. І. Франка, 3 – приміщення колишньої залізничної лікарні – станом на сьогодні перебуває у комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади. Тернопільська міська рада лише визначила можливість приватизації об’єкта, однак процедура є нереалізованою. Договору купівлі-продажу не укладено. Усі дії міської ради відбуваються у межах чинного законодавства, а поширені твердження прокуратури не відповідають дійсності та обставинам справи».

З моменту заяви СБУ минуло трохи більше року. Здавалося, що ця справа осяде на архівних полицях, як і десятки до неї. Однак 19 лютого вже цього 2021 року в Тернопільській обласній прокуратурі повідомили, що завершено розслідування щодо 2 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації майна в історичній частині Тернополя вартістю понад 30 млн. грн. (мова йде про колишнє приміщення залізничної лікарні, – авт.). Слідством встановлено, що колишній директор підприємства, діючи за попередньою змовою з групою осіб, переслідуючи корисливу мету приватизувати за заниженою у понад 7 разів вартістю нежитлові приміщення на вулиці І. Франка, підписав завідомо неправдиві документи про нібито проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна.

– Наразі директор знайомиться з матеріалами кримінального провадження. Також завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо інженера технагляду замовника, який видав завідомо підроблений офіційний документ стосовно вказаних приміщень, – повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Слідство у цій справі триває і здійснюється теруправлінням ДБР, розташованим у Львові, за оперативного супроводу співробітників СБУ, в ході якого перевіряються інші особи до причетності спроби незаконної приватизації нежитлових приміщень в історичній частині Тернополя.

Примітно, що в цей же день на сайті мерії було опубліковано повідомлення про втрачений примірник виконавчого комітету додатку від 06.03.2020 року про внесення змін до договору оренди індивідуально визначеного майна, укладеного між виконавчим комітетом з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю «Бонус Медікус» – з іншої щодо оренди нежитлового приміщення площею 1294,4 кв. м, розміщеного за адресою вул. І.Франка, 3. Досить дивним видається те, що подібні документи «зникають» з органу виконавчої влади. Міркувань з цього приводу може бути багато, і як один із варіантів – це небажання витоку інформації у відповідь на інформаційний запит. Адже найімовірніше ці документи вже витребувані правоохоронцями, але становлять таємницю слідства.

Також Тернопільською обласною прокуратурою подано позов в інтересах держави до Господарського суду області з вимогою скасувати незаконні рішення виконавчого комітету та сесії Тернопільської міськради за 2019 рік, якими порушено вимоги законодавства при приватизації пам’ятки архітектури вартістю понад 30 млн грн.

– Прокуратурою встановлено, що історичну будівлю колишньої залізничної лікарні на вулиці Івана Франка в Тернополі намагалися відчужити орендареві за заниженою у 7 разів ціною на підставі фіктивного ремонту окремих приміщень. Тому прокуратура вимагає визнати недійсними рішення виконавчого комітету №565 та рішення тридцять п’ятої сесії Тернопільської міської ради за №7/35/199, що дали можливість вчинити незаконні дії щодо приміщення колишньої лікарні, – повідомили у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.

Суд відкрив провадження у справі. Наші журналісти і далі слідкуватимуть за розвитком цієї резонансної справи.



