17:56 | 1.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Фермерське Господарство «Гадз» відкрило продаж врожаю помідорів

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 
Фермерське Господарство «Гадз» розпочало реалізацію томатів врожаю 2023. Овочі продають великим та дрібним гуртом, в національних й регіональних мережах.
 
Про це повідомили у ФГ «Гадз».
 
Продукція вирощена відповідно до сучасних продуктивних технологій овочівництва. В наявності сорти для свіжого ринку, переробки та консервації, – кажуть у ФГ «Гадз». Придбати помідори можна в наших фірмових магазинах ФГ «Гадз» та мережі магазинів «Європа».
 
Для великого гурту потрібно зателефонувати до менеджера ФГ «Гадз» за номером телефону: +380 (96) 917 07 37
 
Партнерів запрошують до співпраці
 
+380 (67) 352 61 38
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *