Фермерське господарство Петра Гадза підкорило своїми яблуками Гонконг

Фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у міжнародній виставці фруктів, овочі та іншої сільськогосподарської продукції «Asia Fruit Logistica 2017», що відбувалась в Гонконгу з 5 по 11 вересня.

На виставці були представлені такі тематичні групи: фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, упаковки технології переробки, біопродукти, транспорт та логістика. ФГ «ГАДЗ» представило свою власну продукцію, а саме – свіжі яблука урожаю 2017 року.

– Ми намагаємось знайти нові ринки для яблук. Минулого року нам вдалось освоїти європейські ринки, зокрема Швеції, Італії, Німеччини, Голландії. Зараз ми бачимо, що ринки Індії, Близького Сходу, Азії досить стрімко розвиваються і потребують великої кількості продуктів, оскільки там зосереджена найбільша кількість світового населення. Нам запропонували презентувати українське яблуко і ми з радістю погодились, –розповів директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник.

За три дні представники фермерського господарства провели близько 60-ти зустрічей із представниками Китаю, Японії, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Монголії. Загалом з України участь у виставці взяли 4 компанії. Так, фермерське господарство «ГАДЗ» презентувало свої яблука, херсонське господарство привезло свіжі черешні, з Київської області презентували полуниці та свіжі ягоди лохини, а господарство зі Львова – заморожений і сублімований продукт.

Індійський ринок сьогодні є досить перспективним, адже між країнами Індії та Китаю виникли певні політичні сутички, через які Індія ввела для Китаю ембарго. Хоч остання і є найбільшим виробником яблук у світі, де продукують щороку близько 20 мільйонів тонн, але китайці не мають можливості експортувати їх у різні країни. Індія зараз розширює ринки і шукає потенційних виробників для того, щоб забезпечити власне населення якісним продуктом.

За словами Тараса Мельника, у Гонконгу вони викликали справжній фурор, адже ніхто там не думав, що Україна може настільки добре підготуватись до цієї події і так вдало представити українські яблука. Усю Азію неабияк зацікавили українські продукти.

– Ми приїхали звідти з досить хорошими емоціями, бо змогли показати, що на європейському континенті є така країна – Україна, – поділився Тарас Мельник.

Наразі ФГ «ГАДЗ» разом із асоціацією «Укрсадпром», а також з Міністерством агрополітики узгоджує всі сертифікати, що стосуються вивозу яблук за кордон та попередньо підписує контракти. За словами керівництва, до кінця цього року вони зможуть експортувати в країни Близького Сходу та Азії близько 2-ох тисяч тонн української продукції.