У тернопільському медуніверситеті зустрілися перші випускники незалежної України

Цей випуск був першим для Тернопільського державного медичного університету за часів Незалежності. У 1992 році на урочистій церемонії вручення дипломів випускникам вперше звучав Гімн України. 25 років потому тодішні студенти, а нині успішні медики і науковці, зустрілися в рідному виші.

“У Тернопільському державному медичному університеті імені І. Горбачевського 15 вересня 2017 року з нагоди 25-річчя 32-го випуску відбулася зустріч випускників 1992 року”, — йдеться на офіційному сайті вишу.

З вітальним словом звернувся ректор ТДМУ, професор Михайло Корда.

Представники 32-го випуску подякували очільнику вишу за теплі слова і навзаєм передали вітання так найкращі побажання всім працівникам університету.