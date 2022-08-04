08:20 | 6.08.2022
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ФГ «ГАДЗ» презентувало продукцію на найбільшій світовій виставці органічних продуктів

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Фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у найбільшій світовій виставці органічних продуктів «Biofach 2022», яка відбулася у місті Нюрнберг (Німеччина).
 
Упродовж кількох днів, 26-29 липня, 32 українські компанії презентували свою продукцію та розкривали експортний потенціал органічного сектору України перед міжнародними партнерами. Серед них – господарство «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва фруктів в Україні.
 
Українська продукція була представлена у двох павільйонах – Organic Ukraine Business Hub, який організовано державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та Громадською спілкою «Органічна Україна» у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України; стенд, організований асоціацією «Ягідництво України», Федерацією органічного руху України та Громадською Спілкою «Біодинаміка України».
 
До органічних соків, пюре та чипсів ФГ «ГАДЗ» на виставці у Німеччині було прикуто чимало уваги іноземних колег, каже в.о. комерційного директора господарства Василь Кузь.
 
–  Ми вперше взяли участь у такій масштабній виставці органічної продукції. Оскільки чипси, соки та пюре ФГ «ГАДЗ» є результатом сертифікованого органічного виробництва без будь-яких хімічно синтезованих допоміжних речовин, таке дійство для нас дуже важливе. Господарство зараз у пошуку нових партнерів, нових контактів та нових контрактів. Дякуємо організаторам за запрошення. Виставка «Biofach 2022» дала можливість напрацювати нові перспективні зв’язки та вкотре заявити про бренд «ГАДЗ» на весь світ,  поділився Василь Кузь.
 
Окрім цього, каже Василь Кузь, участь українських компаній у цьому масштабному заході – підтвердження того, що Україна, попри війну, продовжує працювати також на економічному фронті.
 
– Війна та росія не зупинить українців – щодня ми доводимо це світові! У той час, коли воїни боронять нас на передовій, ми також не зупиняємося, будучи в тилу. Українські компанії на виставці в Німеччині вкотре продемонстрували свою  згуртованість, стійкість та силу. Навіть у період війни український бізнес працює і розвивається. Українці будують сильну та багату країну вільних людей!  підсумував Василь Кузь.

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