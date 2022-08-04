Під колесами мікроавтобуса травмувався 12-річний школяр

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у місті Зборів. На перехресті не розминулися водій, що керував мікроавтобусом, та школяр, який пересувався на велосипеді.

Внаслідок зіткнення 12-річний підліток отримав чисельні забої.

У водія транспортного засобу взято забір крові на вміст алкоголю, мікроавтобус поміщено на арешт майданчик.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.