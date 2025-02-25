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Газова безпека під загрозою: на Тернопільщині викриті факти незаконного втручання

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З початку року працівники ПрАТ “Тернопільміськгаз” зафіксували 2 випадки самовільного втручання в газову систему. Загальна сума завданих збитків перевищує 122 329 грн, а всі випадки підтверджені експертизами. Також виявлено 5 випадків незаконного втручання в роботу газових лічильників. Про це йдеться в повідомленні ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

❗️ Самовільне втручання у газові мережі – це не лише порушення закону, а й серйозна загроза життю та безпеці оточуючих.

Будь-які несанкціоновані дії з газовими мережами можуть спричинити витік газу, вибух або пожежу. Нелегальне підключення до газопроводу не тільки спотворює облік спожитого газу, а й створює небезпеку через неякісні, несертифіковані з’єднання.

Як виявляють порушення?

Порушення в системі газопостачання фіксуються під час:
✔️ контрольного зняття показів газового лічильника;
✔️ перевірки приладу на повірку;
✔️ аналізу споживання газу за певні періоди.

Типові ознаки втручання: подряпини, фарбування, наявність сторонніх предметів, спроби приховати сліди маніпуляцій.

Яка відповідальність загрожує порушникам?

Якщо перевірка підтверджує факт незаконного втручання, споживачу-порушнику припиняють газопостачання. Для його відновлення потрібно:

  • усунути порушення та привести систему до належного технічного стану;
  • оплатити послуги припинення та відновлення газопостачання;
  • відшкодувати збитки за незаконно спожитий газ.

У разі несплати збитків справа передається до суду, а порушник додатково сплачує судові витрати.

Як нараховують збитки?

  • Якщо втручання здійснене відкритим способом – донарахування проводиться за півроку за максимальними потужностями.
  • Якщо маніпуляції були прихованими, то нарахування здійснюється за два роки для населення та три роки для юридичних осіб.

Розмір збитків залежить від кількості газоспоживаючого обладнання, площі помешкання та кількості мешканців.

🚨 Газ – не пробачає помилок!
Будьте відповідальними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.

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