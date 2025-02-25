Газова безпека під загрозою: на Тернопільщині викриті факти незаконного втручання

З початку року працівники ПрАТ “Тернопільміськгаз” зафіксували 2 випадки самовільного втручання в газову систему. Загальна сума завданих збитків перевищує 122 329 грн, а всі випадки підтверджені експертизами. Також виявлено 5 випадків незаконного втручання в роботу газових лічильників. Про це йдеться в повідомленні ПрАТ “Тернопільміськгаз”.

❗️ Самовільне втручання у газові мережі – це не лише порушення закону, а й серйозна загроза життю та безпеці оточуючих.

Будь-які несанкціоновані дії з газовими мережами можуть спричинити витік газу, вибух або пожежу. Нелегальне підключення до газопроводу не тільки спотворює облік спожитого газу, а й створює небезпеку через неякісні, несертифіковані з’єднання.

Як виявляють порушення?

Порушення в системі газопостачання фіксуються під час:

✔️ контрольного зняття показів газового лічильника;

✔️ перевірки приладу на повірку;

✔️ аналізу споживання газу за певні періоди.

Типові ознаки втручання: подряпини, фарбування, наявність сторонніх предметів, спроби приховати сліди маніпуляцій.

Яка відповідальність загрожує порушникам?

Якщо перевірка підтверджує факт незаконного втручання, споживачу-порушнику припиняють газопостачання. Для його відновлення потрібно:

усунути порушення та привести систему до належного технічного стану;

та привести систему до належного технічного стану; оплатити послуги припинення та відновлення газопостачання ;

; відшкодувати збитки за незаконно спожитий газ.

У разі несплати збитків справа передається до суду, а порушник додатково сплачує судові витрати.

Як нараховують збитки?

Якщо втручання здійснене відкритим способом – донарахування проводиться за півроку за максимальними потужностями.

– донарахування проводиться за за максимальними потужностями. Якщо маніпуляції були прихованими, то нарахування здійснюється за два роки для населення та три роки для юридичних осіб.

Розмір збитків залежить від кількості газоспоживаючого обладнання, площі помешкання та кількості мешканців.

🚨 Газ – не пробачає помилок!

Будьте відповідальними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.