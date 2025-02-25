Збройні Сили України шукають фахівців в галузі IT сфери, роботизації та штучного інтелекту!

Якщо ти маєш знання та практичний досвід роботи в сфері інформатизації, робототехніки чи штучного інтелекту – надсилай своє резюме на електронну адресу:

innovationsafu@gmail.com

Ми шукаємо, амбітних, готових до нових викликів, креативних та ініціативних фахівців.

Розглядатимуться всі резюме не залежно від того чи Ви вже проходите службу у військах чи ще лише плануєте приєднатися до війська.

Ми пропонуємо роботу за наступними напрямками:

– R&D та протипування;

– інжиніринг;

– програмування;

– розробка автоматизованих систем;

– робота зі штучним інтелектом;

– та багато інших.

В резюме обов’язково вкажіть:

– ПІБ;

– контактні дані;

– цивільну освіту;

– військову освіту (за наявності);

– військове звання (за наявності);

– підрозділ та посаду де проходите службу(за наявності);

– знання мов;

– досвід роботи за напрямком;

– Ваші вміння та навички роботи в сфері діяльності.

– іншу важливу на Вашу думку інформацію (за необхідності).

Після розгляду резюме з Вами зв’яжеться представник Збройних Сил України для уточнення деталей та надасть Вам пропозиції щодо подальшого проходження служби в підрозділах ЗСУ.

Приєднуйся до кращих!