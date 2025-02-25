Збройні Сили України шукають фахівців в галузі IT сфери, роботизації та штучного інтелекту!
Якщо ти маєш знання та практичний досвід роботи в сфері інформатизації, робототехніки чи штучного інтелекту – надсилай своє резюме на електронну адресу:
innovationsafu@gmail.com
Ми шукаємо, амбітних, готових до нових викликів, креативних та ініціативних фахівців.
Розглядатимуться всі резюме не залежно від того чи Ви вже проходите службу у військах чи ще лише плануєте приєднатися до війська.
Ми пропонуємо роботу за наступними напрямками:
– R&D та протипування;
– інжиніринг;
– програмування;
– розробка автоматизованих систем;
– робота зі штучним інтелектом;
– та багато інших.
В резюме обов’язково вкажіть:
– ПІБ;
– контактні дані;
– цивільну освіту;
– військову освіту (за наявності);
– військове звання (за наявності);
– підрозділ та посаду де проходите службу(за наявності);
– знання мов;
– досвід роботи за напрямком;
– Ваші вміння та навички роботи в сфері діяльності.
– іншу важливу на Вашу думку інформацію (за необхідності).
Після розгляду резюме з Вами зв’яжеться представник Збройних Сил України для уточнення деталей та надасть Вам пропозиції щодо подальшого проходження служби в підрозділах ЗСУ.
Приєднуйся до кращих!