«Героїчна молодь, сповнена високої моралі, духовності та любові до Бога, змінює сьогодні хід історії», – голова Тернопільської облради

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у відзначенні 25-річчя відновлення діяльності тернопільського осередку товариства українських студентів-католиків «Обнова».

Очільник краю виступив на конференції «Християнська молодь в часі війни та після перемоги», яка відбулася в Украïнському домі «Перемога» за участі Блаженнішого Святослава.

Михайло Головко висловив вдячність всьому духовенству, зокрема моральному духовному наставнику Отцю Главі Української Греко-католицької церкви, за величезний вклад у розбудову головного фундаменту української держави – молодіжних християнських організацій.

– Хай Бог Береже Вас і всю нашу церкву. Об’єднавшись, сьогодні ми захищаємо нашу державу. Дякую за те, що працюєте з молоддю – нашим фундаментом, нашим майбутнім, нашою елітою, яка бере все у свої руки і починає будувати велику, сильну, заможну, християнську Українську державу, – наголосив Михайло Головко.