16:56 | 5.10.2022
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«Героїчна молодь, сповнена високої моралі, духовності та любові до Бога, змінює сьогодні хід історії», – голова Тернопільської облради

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у відзначенні 25-річчя відновлення діяльності тернопільського осередку товариства українських студентів-католиків «Обнова».
 
Очільник краю виступив на конференції «Християнська молодь в часі війни та після перемоги», яка відбулася в Украïнському домі «Перемога» за участі Блаженнішого Святослава.
 
Михайло Головко висловив вдячність всьому духовенству, зокрема моральному духовному наставнику Отцю Главі Української Греко-католицької церкви, за величезний вклад у розбудову головного фундаменту української держави – молодіжних християнських організацій.
 
– Хай Бог Береже Вас і всю нашу церкву. Об’єднавшись, сьогодні ми захищаємо нашу державу. Дякую за те, що працюєте з молоддю – нашим фундаментом, нашим майбутнім, нашою елітою, яка бере все у свої руки і починає будувати велику, сильну, заможну, християнську Українську державу, – наголосив Михайло Головко.

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