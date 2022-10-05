На Тернопільщині дівчина потрапила під колеса автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 жовтня в м. Чортків. Близько 19.30 годин водій автомобіля «VolkswagenPassat», проїжджаючи по вул. Копичинецькій, скоїв наїзд на пішохода, 18-річну місцеву жительку.

Дівчина отримала травми середнього ступеня важкості та була госпіталізована в Чортківську центральну міську лікарню.

За свідками очевидців ДТП, потерпіла, на момент аварії, переходила проїжджу частину дороги у встановленому для цього місці.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 27-річний водій іномарки на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові алкотестер показав 0,7 проміле алкоголю.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Триває слідство.