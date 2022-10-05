Шахтар бере на себе лікування Воїна “Азовсталі” Михайла Діанова

Донецький клуб попіклується про руку захисника Маріполя, який є давнім фанатом “гірників”. Михайло пробув у полоні чотири місяці.

На вихідних Шахтар розгромив Металіст в рамках матчу 5-го туру УПЛ. Хет-трик на свій рахунок записав нападник донеччан Данило Сікан.

Перед грою із харків’янами Шахтар провів красиву акцію на підтримку бійців з “Азовсталі”, які були визволені з полону 21 вересня. Гравці клубу вийшли на поєдинок у футболках із зображенням Михайла Діанова.

Як стало відомо, клуб взяв на себе всі розходи з лікування руки Героя України. Донеччани домовились з одним із найкращих фахівців Ізраїлю щодо операції.

Втім, перед цим Михайлу треба набрати вагу. Під час захисту Маріуполя від окупантів боєць втратив 25 кг. Відомо, що Діанов є палким прихильником Шахтаря.

Боєць отримав важкі поранення руки та ноги під час захисту на “Азовсталі”. Йому на руку була накладена зовнішня фіксація. Його знімок облетів весь світ – змучений та виснажений боєць, але з посмішкою та символом перемоги.